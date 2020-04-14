Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade edildi.

Kaynak: DHA