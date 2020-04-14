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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Güncel