Sağlık Bakanı Koca: Türkiye 'de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması dördüncü haftada gerçekleşti. Dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış sayısı düşüşe geçti. Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız. Bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Filyasyon bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin yaranmasının adıdır. Biz filasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık.

Kaynak: DHA