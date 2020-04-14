Sağlık Bakanı Koca: Pozitif tanı konan hastaların her birinin temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık. Test neden herkese yapılmıyor şeklinde sorular oluyor. Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap getiriyor. Biz nokta atışı yapıyoruz. Yaygın temas taraması sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu. Dünyanın büyük çoğunluğu ise filyasyon yerine tanı ve şikayetle başvuru yolunu izliyor. Türkiye 'de ölüm artış hızındaki yavaşlama beşinci haftada gerçekleşti. Türkiye, ölüm artış hızını en erken yakalayan ülkedir.

Kaynak: DHA