Sağlık Bakanı Koca: 261 bin 969 kişi tespit ettik. Yüzde 95.8'ine ulaştık. Takibi yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur. Her doğrulanmış vakaya ortalama 4 buçuk kişi düşüyor. Filyasyon ekibi biri doktor biri sağlık personeli biri yardımcı personelden oluşuyor. Her yeni vakada hastanın yakınlarını 2 gün 2 gecede taramaktadırlar.

Kaynak: DHA