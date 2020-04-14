Bakan Koca (İçişleri Bakanı Soylu hakkında): İçişleri Bakanımız ile mücadele arkadaşlığı yaptık bu dönemde. Cumartesi, pazar, pazartesi günü de görüştüm. O günle ilgili Süleyman Bey gerekli açıklamaları şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olduğunu düşünmüyorum.

Kaynak: DHA