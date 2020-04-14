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Bakan Koca (İçişleri Bakanı Soylu hakkında): İçişleri Bakanımız ile mücadele arkadaşlığı yaptık bu dönemde.
14.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:36
Bakan Koca (İçişleri Bakanı Soylu hakkında): İçişleri Bakanımız ile mücadele arkadaşlığı yaptık bu dönemde. Cumartesi, pazar, pazartesi günü de görüştüm. O günle ilgili Süleyman Bey gerekli açıklamaları şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olduğunu düşünmüyorum.
Kaynak: DHA
Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel