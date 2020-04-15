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İçişleri Bakanlığı: Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekipleri 81 ilde market ve süpermarketleri denetledi.

15.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:07
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İçişleri Bakanlığı:  Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekipleri 81 ilde market ve süpermarketleri denetledi. Denetimlerde 35 bin 868 market/ süpermarket kontrol edildi. Market ve süpermarketlerin saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir kadar olması, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın  ilgili  maddesi uyarınca toplam  1.183 iş yeri işletmecisine/müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Polis, Güncel
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