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İçişleri Bakanlığı: 15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

15.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:03
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: 15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726' dır. Öte yandan 14 ilde, *41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Karantina, Güncel
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