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MSB: "Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
15.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:30
MSB: " Irak 'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
Kaynak: DHA