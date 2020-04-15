EGM: "Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından I·çis¸leri Bakanlıgˆı'nca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokagˆa çıkma yasagˆı uygulanacagˆına ilis¸kin iddialarda bulunulmus¸tur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçegˆi yansıtmamaktadır.

Vatandas¸larımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar bas¸latılmıs¸tır."