Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz"

Kaynak: DHA