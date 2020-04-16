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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz"
16.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:20
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz"
Kaynak: DHA
Etiketler: Mehmet Cahit Turhan, İhracat, Güncel