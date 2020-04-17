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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız Ve ilgili...
17.04.2020 07:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 07:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız Ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık."
Kaynak: DHA
Etiketler: Güncel