Kaynak: DHA

CHP adayı Mansur Yavaş: "Seçim uğruna bir sahteciye bu imkanı vermek bir utanç vesikasıdır. Ona bu imkanı verenlerin yüzlerine silemeyecekleri bir kara leke olarak yapışmıştır. 'Bilmeyerek bu suçlamaları Mansur Yavaş'a yönelttik' diyorsanız kötü. Bunları bilerek yapıyorsanız durum çok daha vahim. Bu insanın işlediği suçları biliyorsunuz Yavaş'ı suçlamak için ne yapacaksınız? Devam eden davalar var bu açıklamaları yapmak suç. Bu sahteci şahısı, işlediği 6 buçuk yıl suçtan, o çocuk istismarı dosyasından beraat ettirmeyi mi düşünüyorsunuz? Onun için mi sahip çıkıyorsunuz bu şahısa? Siyaset için bu kadar küçülmeye değer mi? Seçimi kaybetme paniği ile yapılanlar siyasete yakışmıyor."