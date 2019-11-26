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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'den kendisine seslendim; 'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum.

26.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:01flaş//2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'den kendisine seslendim; 'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? Külliye'ye kim gelmiş, ne zaman gelmiş? Benimle nerede görüşmüş?' dedim. Bir adam çıkardılar, ben o adamı hiç tanımam. Şimdi ismini duydum. Yalan yanlış plakalar uydurdu. Zavallı, Külliye'ye giren her aracın künyesinin tutulduğundan bilgisi yok. Hangi araç girerse girsin hepsinin kaydı tutulur. Girişlerinde fotoğraf çekimleri vardır. Bunların hepsi ortaya konunca da savunacak hali kalmadı. Kemal Bey'in kalmasında fayda var.



Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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