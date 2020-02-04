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FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı.

04.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:04flaş//2

FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı. FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 17'si GATA personeli olarak aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4'ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8'i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheli yakalandı.



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Kaynak: DHA

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