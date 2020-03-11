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Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.
11.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:01
Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.
Kaynak: DHA
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