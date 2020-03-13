Menü
Haberler ›› Güncel ››flaş//2 - Güncel

flaş//2

MSB: Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

13.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:05
flaş//2

MSB: Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın