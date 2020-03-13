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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz.

13.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Bulundukları yerde bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kapıların ve sınırların zorlanmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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