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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altına tutabilirsek umduğumuzun ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor.

18.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altına tutabilirsek umduğumuzun ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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