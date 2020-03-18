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Erdoğan: Haziran ayında yapılacak liselere geçiş sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
18.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:37
Erdoğan: Haziran ayında yapılacak liselere geçiş sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel