Son dakika: AK Parti’den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz paketi 3 gün önce Meclis'e sunuldu. Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu düzenlemenin dışında kaldı. Düzenlemeden salgın hastalık nedeniyle tahliye olanlarla birlikte 90 bin kişi yaralanacağı ve 65 yaş üstünün evinde cezayı çekeceği açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni infaz düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"YARGI AŞAMASINDAKİ SUÇLARI DA KAPSAYACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni infaz düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada, "Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz" dedi.

"ASLA BİR AF MÜESSESİ DEĞİLDİR"

Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE 5 SUÇ KAPSAM DIŞI

Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet ve terör suçları yeni infaz düzenlemesinin dışında tutuldu. Bu suçu işleyenler düzenlemenin getirilerinden faydalanamayacak.

Kaynak: DHA