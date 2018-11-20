CHP'den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz'dan İlk Açıklama

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: Beni bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecektir. Bu sürecin yargılanacağını halkın vicdanında kabul görmeyeceğini belirtmek isterim. Umudun ışığı sönmez. Hiçkimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yok.

"KARAR YARGIDAN DÖNECEKTİR"

Milletvekilini millet seçer. Parti disiplini diye bir milletvekiline böyle zincir vurulması milletin vicdanını kanatmıştır.

Bazıları diyor ki 'AKP yargıya siyasi müdahalede bulunuyor' birileri de disiplin kuruluna talimat veriyor. Disiplin kurulunun aldığı karar bir talimatın icrası yönündedir. Merak etmeyin arkadaşlar bu yargıdan dönecektir. Bu vahim hatalarla siyasi bir süreç başlatılmıştır aleyhime ve inşallah bu yargıdan dönecektir.