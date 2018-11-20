CHP'den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz'dan İlk Açıklama: Milletvekiline Zincir Vurulamaz

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: Beni bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecektir. Bu sürecin yargılanacağını halkın vicdanında kabul görmeyeceğini belirtmek isterim. Umudun ışığı sönmez. Hiçkimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yok.

Kararın ardından TBMM'de konuşan Öztürk Yılmaz şunları söyledi:

"KARAR YARGIDAN DÖNECEKTİR"

Milletvekilini millet seçer. Parti disiplini diye bir milletvekiline böyle zincir vurulması milletin vicdanını kanatmıştır.

Bazıları diyor ki 'AKP yargıya siyasi müdahalede bulunuyor' birileri de disiplin kuruluna talimat veriyor. Disiplin kurulunun aldığı karar bir talimatın icrası yönündedir. Merak etmeyin arkadaşlar bu yargıdan dönecektir. Bu vahim hatalarla siyasi bir süreç başlatılmıştır aleyhime ve inşallah bu yargıdan dönecektir.

"İHANETİN HER TÜRLÜSÜNÜ GÖRDÜM"

Hiçbir yere gitmiyoruz bağımsız olarak devam edeceğiz. Herhangi bir siyasi partiye yamanma diye bir derdimiz asla olamaz. Beni partiden bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecek. Bunu göreceğiz. İhanet her türlüsünü gördüm.

"KİMSEYE GÖNÜL KIRGINLIĞIM YOKTUR"

Önemli olan ülke vatan meselesidir. Yaptığım mücadeleden dolayı onurluyum. Mesele doğruyu savunurken eğilmemektir. Hiç kimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yoktur ama Türkiye'de yeni şeyler söylemek lazımdır. Yeni fikirler üretmek lazım.