Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılınca yapacağımız ilk iş, Libya için tezkere getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, son günlerde Türkiye'de tartışma konusu olan Libya'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Suriye'de kurulmak istenen terör koridoru tuzağını bozduk. Bu süreçte bölgede müzakere yürüttüğümüz ülkelerin bize verdikleri sözler vardı. Terör örgütü üyelerinin güvenli bölge dışına çıkarılması taahhütlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Türkiye olarak inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlamak için güvenliği ve huzuru sağlamak gerekiyor. Türkiye olarak bunun için gereken adımları atmakta kararlıyız.

İdlib'de rejimin saldırıları kalıcı barışı mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

"Kıbrıs açıklarında 2 sismik araştırma gemisi ve 2 sondaj gemisiyle bölgede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de hemen her şeyin yerlisini ve millisini yaptık sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte onu da başaracağız. Libya bize hem Osmanlı'nın hem de Osmanlı subayı olarak burada önemli hizmetle ifa eden Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır.

Hani sen Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partisiydin bir de olumlu bir açıklamanız olsun. Yok.. O inat var ya değişmez. Gazi Mustafa Kemal Trablus, Bingazi ve Derne'de Libyalı kardeşlerimizi işgalci güçlere karşı teşkilatlandırmış ve onlarla birlikte savaşmıştır. Hatta Derne'deki çatışmada gözünden yaralanmış ve bunu izin ömrü boyunca şerefle taşımıştır. Libya'da ülkemizle yakın bağları bulunan milyonlarca kardeşimiz bulunuyor. Yönetimler nasıl olursa olsun halklarımız birbirine derin bir muhabbet beslemiştir.

Ülkenin meşru hükümeti karşı darbeci bir general tarafından başlatılan saldırılara en başından beri karşı çıktık. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik veriyoruz vereceğiz. Libya bizim denizden de komşumuzdur. Bundan yaklaşık 10 yıl önce başlattığımız çalışmaları nihayet 27 Kasımda imzaladığımız mutabakat ile neticelendirdik. Merhum Kaddafi'nin döneminde de bu adımları atmıştık. Çok daha içi dolu bir anlaşmayı imzalamak üzereydik. Şimdi ise meydanı boş buldular esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın biz imzaları attık işi bitirdik. Şu anda da soruyorlar asker gönderecek misiniz. E zaten burada da bizim siyasi partilerimizin içinde bunu söyleyen var. Biz ne diyoruz biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME TEZKERESİ

Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz. İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclis'imizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. Bunlar Mısır'da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişti. İnşallah Libya'da aynı demokrasi düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz. Dün bir Tunus ziyaretim oldu. Libya meselesini de enine boyuna konuştuk. Libya'nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus ile işbirliği yapma kararını aldık. 1 Ocak 2020 itibarıyla BM güvenlik konseyi geçici üyeliğini üstlenecek Tunus'un tavrı bizim için çok önemlidir.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul anlık olarak ortaya çıkmış bir proje değildir. Kanal İstanbul'un neredeyse başbakanlığımdan öncesine dayanan bir geçmişi vardır. Seçimde halkımıza sunduk ve onayını aldık. Kanalın uzunluğu 45 km taban genişliği 275 metre derinliği 21 metreye yakın olacaktır. Bünyesindeki 2 limanı yat limanı lojistik merkezi ile kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır. İnşası sırasında 1,1 milyar metreküplük dolgunun yapılacağı yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği projenin güzergahı da belirlenmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız projenin 100 binlik planını onayladı. ÇED raporu askıya çıktı. AYM bu projenin yap işlet devret kapsamına alınmasıyla ilgili iptal başvurusunu reddetmiştir. Bu projenin kararı verilmişi süreci başlamış ve belirli bir aşamaya gelinmiştir. İnşallah yakında ihaleye çıkılacaktır. Bu büyük projeyi milletimize bir yük getirmeden oldu ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak suretiyle bunu hayata geçireceğiz."

MUHALEFET NE DEMİŞTİ?

Libya'yla yapılan askeri mutabakat sonrası ana muhalefet partisi CHP tarafından yapılan açıklamada "Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasında, o toprakları korumada görevlendirilmesine karşıyız. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız" ifadelerine yer verilmişti.