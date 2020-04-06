Flaş... Flaş...

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı.
06.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:53
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Güncel