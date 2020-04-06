Flaş… Flaş…

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İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.
06.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:19
İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Boris Johnson, Başbakanlık, İngiltere, Dünya