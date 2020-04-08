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Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi.

08.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:54
Flaş… Flaş…

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Fransaz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Charles de Gaule uçak gemisinde, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 40 denizcinin karantina alındığı; denizcilerin test edilmesi için test kitlerinin beklendiği belirtildi. Uçak gemisi, şu anda Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor ve 23 Nisan'da Fransa'nın Tulon kentinin limanına ulaşması bekleniyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Güncel
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