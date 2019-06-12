12.06.2019 12:53
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Son dakika! BJK TV kapatılıyor

Son dakika! Beşiktaş Yönetim Kurulu, Başkan Fikret Orman'ın bile "Ben dahil kimse izlemiyor" dediği BJK TV'nin kapatılmasına karar verdi. 40 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek.

Beşiktaş yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedileceği duyuruldu.

YOUTUBE ÜZERİNDEN DEVAM EDECEK

Yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyuruldu. Kanalın ise bir süre daha Youtube üzerinden yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.

"BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR"

Başkan Fikret Orman, son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.

Siyah-Beyazlı kulüpte uzunca bir süredir maaş krizi devam ediyor. Kulüp personellerinin 2 aydır, amatör branş çalışanlarının ise 4 aydır maaşlarının ödenemediği ifade ediliyor.

BJK TV ESKİ ÇALIŞANI TWITTER'DAN DUYURDU

Kulüp televizyonunda daha önce çalışan Selen Yakıcı kanalın kapandığını twitter hesabından duyurdu. Yakıcı "Bjktv ilk okulum ilk göz ağrım iyi ki yollarımız kesişti zamanında ama dönem djital devri artık hayırlısı olsun bundan sonrası" ifadelerini kullandı.

Son dakika! BJK TV kapatılıyor

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Fikret Orman, Beşiktaş, Beşiktaş Spor Kulübü, TV, Spor, Ekonomi

YORUMLAR (6)
BJK SAVAR: Bence BJK''nin tamamını kapatın.
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XXX: Bu isyerinin garantisi yoktur.
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ADAM: boş işler bunlar
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HÜSEYİN KÖKSAL: FB OLRAK ÜZLDÜM SEBEMİ ONCA KARDEŞİMİZ EKMEK ELDEN GIDIYOR BUNA KAYITSIZ KALMAYIN ÖZELIKLE BENİM CAMIYAM FB İŞ ADAMLARI SESLENIYORUM BU BJK TARFTARI 3 TEMUZDA BIZIM YANIMIZDAYDI SIRA BİZDE EL ATALIM40 ÇALİŞAN VARÇOK ÜZGUNUM BJK YÖNTIMINI KINIYORUM HER YERE PAAR BULUYORSUNU
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BABANIZ FATİH TERİM: darısı fenev tveye
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