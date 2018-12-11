Flaş İddia! Cocu'nun Sözleşmesi Feshedilirse...

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe
'nin başına getirilen Phillip Cocu
'nun görevine son verildiği 1 yıllık maaşının kendisine ödeneceği yazılıp çizilmişti.
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Ancak müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cocu'nun sözleşmesinde, sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedilirse 3 yıllık maaşı ile birlikte takım şampiyon olmasa da şampiyonluk primlerinin de ödeneceğinin yazılı olduğu iddia edildi. Cocu'nun 1 yıllık ücretinin 3 milyon Euro.... (Takvim)
Fenerbahçe,Phillip Cocu
11 Aralık 2018 Salı 11:28