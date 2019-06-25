Flaş iddia! Süper Lig maçlarını TRT yayınlasın önerisi

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız kulüpler ile beIN Sports arasında devam eden kur pazarlığı ile ilgili yeni bilgileri yazdı.

İşte İbrahim Yıldız'ın yayıncı kuruluş ile ilgili yazısının o bölümü;

Mali kriz kulüplerin en büyük sorunu... Döviz kurundaki artış ise ciddi bir dert... Gelirler, giderleri karşılamaz halde... En büyük gelir kalemi yayın hakkı... Yayıncı kuruluş ile yaşanan bir anlaşmazlık herkesi düşündürüyor...

KULÜPLER, KUR SABİTLEMEYE SICAK BAKMIYOR

Dolar kurunu sabitleyen beIN SPORTS, şimdi de yüzde 35'lik bir indirim istiyor. Kulüplerin bu talep karşısında isteksiz olduğu ve imzalanan anlaşmadan vazgeçme düşünceleri olmadığı ortada… Sezonun açılmasına yaklaşık 45 günlük bir süre var. Maçların yayını şimdilik belirsiz gibi… Çeşitli kulüp temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenim, farklı düşüncelerin olduğu yönünde…

Kulüpler Birliği, Futbol Federasyonu ile konuyu masaya yatırmak niyetinde. Yeni başkan Nihat Özdemir , kulüplerin yararına bir çözüm için tarafları önümüzdeki günlerde bir araya getirecek anladığımız kadarıyla…

TRT YAYINLASIN ÖNERİSİ MASADA

Katarlı şirketin yeterli reklam gelirini elde edemeyişi ile ortaya çıkan "maç yayını" sorunu nasıl bir çözüme kavuşacak? Bu soruya farklı çözüm önerileri var.

Öncelikle, kulüplerin bu işi üstlenmesi ve aracısız bir şekilde kendilerinin yapması en çok konuşulan şıklardan biri...

Diğeri ise, şifresiz olarak TRT'nin yayını yerine getirmesi. Elinde birçok kanalı olan TRT konuya çok sıcak bakmasa da, bu tür bir niyet ve baskı karşısında ne yapar?Şimdilik bu konuda net bir şey söylemek çok erken.

beIN SPORTS'un "Ben işten çekiliyorum" deme şansı biraz zor. Hatta yok gibi. Çünkü verdiği teminatlar var.

Bu da ayrı bir teknik sorumluluk...

Tüm bu gelişmeler,parasal sorunlarını yayın gelirleri ile dengelemek niyetinde olan kulüplerin arayışı olarak ortada.

Bekleyip göreceğiz...