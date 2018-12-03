Flaş İDO Basın Açıklaması!

Yapılan açıklamada, "30 yılı aşkın bir tecrübeyle, İDO olarak her zaman misafirlerimize daha iyi hizmet sunmak, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sağlamak amacıyla hareket ettik. Geçtiğimiz haftalarda, kamuoyuna iç hat seferlerimizin 01 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçici bir süre durdurulacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapmıştık. Ancak, Yönetim Kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken, sadece bir ertelemedir. İlk açıklamamızdaki mağduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bankalarla ortak çalışmamız sonucu sorunlarımızın bir çözümünün bulunacağına ve aşılacağına inanıyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir."

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci- Harem hattı dahil iç hat seferlerimiz olan Bostancı- Beşiktaş, Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, Adalar hatlarımız mevcut tarifelerimize göre hizmet vermeye devam edecektir. denildi.