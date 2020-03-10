Flaş korona virüs açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: "Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması için genelge yayınlanacak.
10.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:40
Sağlık Bakanı Koca: "Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması için genelge yayınlanacak."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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