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Flaş korona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: "Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması için genelge yayınlanacak.

10.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:40
Flaş korona virüs açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: "Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması için genelge yayınlanacak."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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