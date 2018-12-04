Flaşakşener, Partisinin 5 Büyük Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1)

Akşener, partisinin 5 büyük belediye başkan adayını açıkladı (1)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında beledieye başkan adaylarını açıkladı. Akşener, İYİ Parti'nin Mersin Belediye Başkan Adayının Burhanettin Kocamaz, Afyon Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak, Niğde Belediye Başkan Adayı Mümin İnan, Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ
, Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu olduğunu açıkladı.
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ANKARA
Meral Akşener,İYİ Parti
04 Aralık 2018 Salı 10:34