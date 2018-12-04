İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 96 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapmasında 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Konya merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 15 zanlı gözaltına alınırken, 19 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

34 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Edinilen bilgilere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf asker hakkında 24 ilde yakalama kararı çıkarıldı.

SABAH SAATLERİNDE BASKIN DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskınlarda Konya ve diğer iller olmak üzere toplamda 15 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 19 zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.