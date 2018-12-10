Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu Görüşmesinin Detaylarını Anlattı: Seçimler Söz Konusu Olmamıştır

1. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı. 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada parti meseleleri ve seçimlerin konuşulmadığı ifade edildi.

"SEÇİMLER SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, İstanbul'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2018 tarihinde Sayın Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım 2018 tarihinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendilerini ofisinde ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlere Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır.

"ZİYARETE FARKLI ANLAMLAR YÜKLENMESİ AÇIKLAMAYI YAPMA İHTİYACINI DOĞURMUŞTUR"

Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılabilir bir durumdur.

Bazı basın yayın organları tarafından birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."