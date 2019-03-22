İstanbul Merkezli 34 İlde FETÖ Operasyonu: 114 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyonlar yapılıyor.

MUĞLA'DA FETÖ'NÜN "YENİ YAPILANMASINA" OPERASYON

Muğla'da, da FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine yönelik, 5 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütü Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri saptandı.

ÖRGÜT ÜYELERİ VE HÜCRE EVLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA