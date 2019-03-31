Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı.

"SORUMLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Karamollaoğlu'na taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirerek, olayın takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.

OY VERDİKTEN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Oy verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin şunları söyledi:

" Pütürge'deki olay bizleri üzdü. Böyle bir olay olmaması gerekirdi. Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor."

NE OLMUŞTU?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA