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Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı trafik magandalarına ilk duruşmada tahliye

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran tutuklu sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı. Pişman ve üzgün olduklarını söyleyen iki zanlı için tahliye kararı çıktı.

30.07.2019 12:18
Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı trafik magandalarına ilk duruşmada tahliye

İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlandı.

Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIZ"

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti.

HAMİLE KADIN TAHLİYE KARARI SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi. Hamile kadın tahliye kararı sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, zanlılar için ilk duruşmada tahliye kararı verdi.

Zanlılar "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Baklavacı kardeşlerin saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktüBaklavacı kardeşlerin saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü


Pendik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (205)
ADALET KÖTÜ YOLA DÜŞMÜŞ: bu adiler sadece tipsizliktenm bile aylarca yatırılmalıydılar;olay anındaki suratları hela gibi . . . ah ulan alçaklar inşallah denk geliriz size adaleti gösteririz!
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ÖMER: Adam larda para var en iyi avukatlar tutuyorlar ama paracezasi almalari lazimdi kanunlara göre nedense burnuma kötu kokular geliyor itiraz etsinler krara !!!
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HİHİHİ: hasta adam osmanlı devletinde bile bu kadar kötü bir adalet yoktu
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XMALCOM: hayret , o zaman hakimi sorgulamak lazım neye göre karar vermiş yaptık ama pişmanım bende bu yazıyı yazdım pişmanım kusura bakmasınlar. . .
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SİNAN AY: Devlet adaleti sağlayamıyorsonra herkes kendi adaletini sağlamaya çalışıyor
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VANLI: adalet yok ülkede
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BAŞKA VANLI: AYNISI İNŞALLAH BAŞINA GELİR, O ZAMAN SANA KAPININ KOLU NASIL GİRİLİR GÖRÜRSÜN.
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AHMET: osman kartal gerisi ne meraklısınız milleti kovmaya bi bitmediniz yaa bitin düşün yakamızdan balon milliyeçiler. . .
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OSMAN KARTAL: biz de olan bu beğenmezsen ileride kapı var
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CS: Ne yani sadece baklavacılar mı suçlu? Kadın hamile olabilir peki ya kocası ne yaptı da bu adamlar bu hale geldi. Bilmeden konusan ülke insanlarıyız.
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