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31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

25.09.2019 14:49

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı. Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi.

31 MART SEÇİMLERİ TEKRARLANMIŞTI

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapılan seçim, YSK tarafından sandık başkanlarının devlet memuru olmaması gerekçesiyle iptal edilmiş ve oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin usulsüzlük olduğu yönünde soruşturma başlatılmıştı.

31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

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Kaynak: DHA

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