İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi

İstiklal Caddesi'nde İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında katil zanlılarıEmrah Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Soldan sağa: Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Halit Ayar, önceki gece iki arkadaşıyla buluşarak Taksim'e gitti. Üç genç, gecenin ilerleyen saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın tünel durağında banktayken yanlarına bir grup geldi. Bu kişiler, Ayar ile arkadaşlarından para istedi. Para isteğine olumsuz yanıt veren Halit Ayar ile iki arkadaşı banktan kalkarak uzaklaşmak istedi. Bu sırada, grup içerisinden iki kişi yanlarında bulunan bıçaklarla üç arkadaşa saldırdı. Saldırıda, Halit Ayar göğsünden, Sinan adlı arkadaşı ise kol ve bacağından yaralanmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Halit Ayar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin titizlikle incelenmesinin ardından olaya karıştığı tespit edilen Emrah Kurdal ile Emra Yaşar, Beyoğlu ve Fatih'teki adreslerinde gözaltına alınmıştı.