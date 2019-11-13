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Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı

Son dakika: FETÖ davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen Ahmet Altan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

13.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:09

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından gözaltına alınan Ahmet Altan adliyeye sevk edildi. Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca itiraz edilmişti.

ÜST MAHKEME İTİRAZI KABUL ETTİ

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldıkları yakalama kararı ile birlikte dün akşam saatlerinde Altan'ın Erenköy'de bulunan evine gitti. Ahmet Altan polisler eşliğinde binadan çıkarak sivil polis otosuna bindirildi. Yakınları, Ahmet Altan'a polis otosuna bindirilinceye kadar eşlik etti.

Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı.

Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan, Güncel

Kaynak: DHA


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