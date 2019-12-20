Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu

Terkos adıyla bilinen Çatalca Durusu Gölü'nde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında, dün teknelerinin alabora olması sebebiyle kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çatalca'da Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarına sabah saat 08.00'de tekrar başladı.

Ekipler saat 10.20 sıralarında kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. 2 kişinin cenazesi ekipler tarafından botla kıyıya çıkarıldı.

TEKNE ALABORA OLDU

Dün akşam saatlerinde Çatalca Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi teknenin alabora olup batması nedeniyle kayboldu. 3 kişiden birisi göldeki başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti ancak sonuç alınamadı. Göldeki yoğun sis nedeniyle arama çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildi. Bu saat ise yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.