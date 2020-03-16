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İstanbul Valiliği: İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak.
16.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:09
İstanbul Valiliği: İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak
Kaynak: DHA
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