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İstanbul Valiliği: İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak.

16.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:09
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İstanbul Valiliği: İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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