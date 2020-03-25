flash!
flashBağcılar'da yaşlı bir kişiye maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.
25.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:12
flash
Bağcılar 'da yaşlı bir kişiye maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA