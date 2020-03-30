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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.

30.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:53
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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