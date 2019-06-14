14.06.2019 13:02
Haberler»Güncel » Haber

Flash Tv merkez binası yıkımını mahkeme durdurdu

Flash Tv merkez binası yıkımını mahkeme durdurdu

Şubat ayında tartışmalı bir rapor ile yıkımına başlanan binada yıkım durdu.

Şubat ayında tartışmalı bir rapor ile yıkımına başlanan binada yıkım durdu. Bu sürede 18 katlı binanın 9 katı yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Flash TV'nin Bursa merkezindeki Tower plaza isimli şirket merkezinin de bulunduğu bina için kanuni sürece rağmen yıkım sürdürülüyordu. Nihayet Bursa Büyükşehir Belediyesi Mahkeme kararına uyarak yıkımı durdurdu. Yürüyen mahkeme sürecinde Uludağ Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve Yıldız Mühendislik gibi kurumlardan gelen uzman raporlarında "riskli yapı raporunun eksik, hatalı, mevzuata aykırı" olduğu belirlendi.

Mahkemelerin ağır işlemesi ve idarenin zorlayıcı tutumu sonucu "gerçek durum anlaşılamadan" yapılan yıkım ile büyük maddi zararlara yol açıldı. Gelinen durumda Uludağ Üniversitesi Bilirkişileri'nin teklif ettiği ODTÜ, İTÜ gibi yetkin bir kuruluştan "yeterli bir teknik rapor" alınması bekleniyor. Alınacak nihai teknik rapora kadar yıkım işleri durduruldu. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, TV, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:45 Minik öğrencilerin karne mutluluğu
14:45 Rus savaş gemileri Çanakkale'den geçti
14:45 Mahallede dolaşan sahipsiz maymun yakalandı
14:45 Okullarda karne heyecanı
14:45 ATM'de bulduğu paranın sahibini arıyor
14:44 Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni
14:44 Çankırı'da "ikiz" öğrencilerin karne sevinci
14:44 SPOR Türkiye 1'inciliğine kulaç attılar
14:44 ANTALYA Yaralı martı tedavi edildi
14:44 KONYA Çamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardı
14:44 ESKİŞEHİR Cezaevi firarisi 7 şehirde 54 suçtan aranıyordu, Eskişehir'de yakalandı
14:44 KAHRAMANMARAŞ Karne töreninde konuşacaklarını unutan Elif, gözyaşlarına boğuldu
14:43 Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Gediz için meclise araştırma önerge verdi
14:43 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü