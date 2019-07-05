05.07.2019 16:58
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"Flaying Fox" isimli mega yat Fethiye'den 1 milyon liralık alıveriş yaptı

"Flaying Fox" isimli mega yat Fethiye'den 1 milyon liralık alıveriş yaptıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen "Flaying Fox" isimli adlı mega yat, 210 bin litre yakıt ikmali yaptı.

"Flaying Fox" isimli mega yat Fethiye'den 1 milyon liralık alıveriş yaptı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen "Flaying Fox" isimli adlı mega yat, 210 bin litre yakıt ikmali yaptı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi.
Cayman adaları bayraklı " Flaying Fox" isimli 136 metre uzunluğundaki dev yata yakıt ikmali için Fethiye limanına geldi. Büyüklüğüyle dikkati çeken mega yata, İzmir Aliağa Rafinerisinden getirilen 8 tankerle 210 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi.
Mega yatta 2 helikopter pisti, 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Yatta jakuzi, spa ve spor salonu da yer alıyor.
İlçeden ikmalde sonra ayrılacağı öğrenilen yatın rotası hakkında bilgi verilmedi. Flaying Fox isimli mega yat Fethiye'den 1 milyon liralık alıveriş yaptı
Kaynak: İHA
Fethiye, Muğla, Fox, Ekonomi

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