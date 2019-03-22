Flexclip, Dakikalar İçerisinde Tanıtım Videoları Nasıl Hazırlanır?

Kaynak: Teknotalk.com

FlexClip Video Maker ile Çok Kolay Yapılan Muhteşem VideolarFlexClip Video Maker dakikalar içinde pazarlama videoları ve aile hikayeleri oluşturmanıza yardımcı olan basit, güçlü ve esnek bir video yapımcısıdır. Dakikalar içerisinde Tanıtım Videoları Nasıl Hazırlanır? Gelin Birlikte Bakalım!Uygulamaya ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Özellikle tanıtım videosu ve reklamlarınızı hazırlamak için kullanılabilecek bir uygulama.https://www.teknotalk.com/wp-content/uploads/2019/03/real-estate-agency-introduction.mp4Neden FlexClip Video Maker'ı Tercih Edebilirsiniz?Kullanışlı bir Video Editörü, FlexClip'in anlaşılması kolay bir arayüzü sahip, ayrıca herkesin dakikalar içinde video oluşturmasına olanak sağlıyor. Video tasarım deneyimi kesinlikle gerektirmiyor.Dinamik Text Animasyonları, Seçilmiş metin animasyonları koleksiyonundan seçimler yaparak, videolarınıza bilgiler ve yeni tasarımlar ekleyebilirsiniz. Bu sayede videolar çok daha dikkat çekici olacaktır.Gerçek Zamanlı Önizleme Özelliği, Gerçek zamanlı olarak videolarınızı hazırlarken görüntüleme imkanı sunuyor. Ne görüyorsanız çıktı olarak onu alacaksınız.HD Kalitesi Desteği, Herhangi bir yerde kullanmak için kalite kaybı olmadan 1080p HD kalitesinden hazırladığınız videoyu indirebilirsiniz.3 Adımda Videolarınızı Hazırlayın!Birinci adımda videolarınızı yüklüyorsunuz,Bu videolara yazı, müzik ve animasyonları seçip ekliyorsunuz. Yada düzenliyorsunuz diyelim,Son olarakta ön izleme ile gördüğünüz videoyu istediğiniz en boy oranında indirip kullanabilirsiniz. Hepsi bu…Denemek isteyenler için, Dakikalar içerisinde Tanıtım Videoları Nasıl Hazırlanır? FlexClip