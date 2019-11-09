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FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor

FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserlerinde bu akşam Eda-Metin Özülkü, Yeşim Salkım ve Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan Çılgınlar Kulübü sahne alacak.

09.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:55FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor
FLO Watergarden Açıkhava Konserlerinde bu akşam Eda-Metin Özülkü, Yeşim Salkım ve Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan Çılgınlar Kulübü sahne alacak.

Anadolu Yakası'nın yeme-içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul'da, FLO açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayına kadar devam edecek FLO açık hava konserlerinde 9 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 20.00'da Eda - Metin Özülkü, Yeşim Salkım ve Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan Çılgınlar Kulübü sahne alacak. Kasım ayı konukları Watergarden İstanbul'un Havuz Sahne'sinde birbirinden özel parçalarını ziyaretçiler ile buluşturacak. Tüm konserler Watergarden İstanbul misafirlerine ücretsiz olacak. - İSTANBUL

Ferda Anıl Yarkın, Yeşim Salkım, İstanbul, Flo, Güncel

Kaynak: İHA

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