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FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor

Watergarden İstanbul'da, FLO açık hava konserleri kapsamında yarın akşam Tuğba Yurt sahne alacak.

22.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:53FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor
Watergarden 'da, FLO açık hava konserleri kapsamında yarın akşam Tuğba Yurt sahne alacak.

Anadolu Yakası'nın yeme-içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul'da, FLO açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.

Aralık ayına kadar devam edecek FLO açık hava konserlerinde 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Tuğba Yurt sahne alacak. Kasım ayı konukları Watergarden İstanbul'un Havuz Sahnesinde birbirinden özel parçalarını ziyaretçiler ile buluşturacak. Tüm konserler Watergarden İstanbul misafirlerine ücretsiz olacak. - İSTANBUL

Anadolu Yakası, İstanbul, Flo, Güncel

Kaynak: İHA

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